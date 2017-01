Van Vlerken zegeviert op Lanzarote

LANZAROTE - Triatlete Yvonne van Vlerken heeft het nieuwe jaar ingeluid met een zege in een duatlon op Lanzarote. Het was al haar vijfde overwinning van de Nederlandse in de run-bike-run op het Canarische eiland.

Door ANP - 14-1-2017, 22:07 (Update 14-1-2017, 22:07)

Van Vlerken slaagde er bij het fietsen in een gaatje te slaan en ze wist op het laatste stukje hardlopen de Belgische Alexandra Tondeur net voor te blijven. Het verschil aan de meet na 5 kilometer hardlopen, 20 kilometer fietsen en 2,5 kilometer hardlopen was dertien seconden.

De 38-jarige Van Vlerken richt zich dit jaar op het Europees kampioenschap op de hele triatlon. De titelstrijd wordt voor de zesde keer in Almere gehouden.