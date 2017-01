Bertens maandag vroeg de baan op

MELBOURNE - Kiki Bertens speelt haar eerste partij op de Australian Open maandag om 11.00 uur in Melbourne (in Nederland is het dan 01.00 uur in de nacht). De als negentiende geplaatste Nederlandse tennisster is ingedeeld in de eerste partij op baan dertien.

Door ANP - 14-1-2017, 10:44 (Update 14-1-2017, 10:44)

Bertens neemt het op tegen Varvara Lepchenko uit de Verenigde Staten. De uit Wateringen afkomstige Bertens speelde twee keer eerder tegen de in Oezbekistan geboren Lepchenko. Vorig jaar versloeg Bertens haar in Rome. In 2014 was de zege in Sydney voor Lepchenko.

Robin Haase is de enige andere Nederlandse deelnemer in het hoofdschema van het grandslamtoernooi in Australië. De Hagenaar komt dinsdag pas in actie en treft in de eerste ronde de als 24e gerangschikte Duitser Alexander Zverev. De twee stonden een keer eerder tegen over elkaar. Dat was in 2014 in Hamburg. De winst was toen voor Zverev.