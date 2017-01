Sock in finale Auckland te sterk voor Sousa

AUCKLAND - Jack Sock begint komende week met een goed gevoel aan de Australian Open. De Amerikaanse tennisser won zaterdag voor de tweede keer een ATP-toernooi. Na zijn zege in Houston in 2015 was de 24-jarige Sock ook de beste in Auckland. In de eindstrijd rekende Sock in drie sets af met de Portugees Joao Sousa, die in de kwartfinale nog te sterk was voor de Nederlander Robin Haase: 6-3 5-7 6-3.

Door ANP - 14-1-2017, 8:41 (Update 14-1-2017, 8:41)

Vorig jaar stond Sock ook in de finale van Auckland. Toen moest de huidige nummer 23 van de wereld in de finale tegen Roberto Bautista Agut in de tweede set vanwege ziekte opgeven. Sock kon daarna wel meedoen aan de Australian Open, maar werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Tsjech Lukas Rosol.