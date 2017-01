Titelverdediger Troicki afgetroefd in Sydney

SYDNEY - De Servische tennisser Viktor Troicki kan een derde titel op rij in de Sydney International vergeten. De winnaar van de vorige twee edities verloor vrijdag in de halve finales van de Luxemburger Gilles Muller in twee sets: 3-6 6-7 (6).

Door ANP - 13-1-2017, 9:10 (Update 13-1-2017, 9:10)

Muller was de eerste set oppermachtig dankzij zijn harde service, maar Troicki kwam in het tweede bedrijf goed terug. Het kwam aan op een tiebreak, die de 33-jarige Luxemburger met 8-6 won. Met zijn zestiende ace van de partij sloeg Muller zich naar de finale, waarin hij de winnaar van de andere halve finale treft. Die gaat tussen de Brit Daniel Evans en de Rus Andrej Koeznetsov.

De finale van het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland gaat tussen de Amerikaan Jack Sock en de Portugees Joao Sousa. Sock rekende vrijdag in de halve finale af met landgenoot Steve Johnson (6-4 6-3). Sousa, die in de kwartfinales Robin Haase had uitgeschakeld, was in de halve finale te sterk voor de Cyprioot Marcos Baghdatis (6-1 7-5).