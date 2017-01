Verre reis loont voor Nuggets

LONDEN - De basketballers van Denver Nuggets hebben hun overzeese uitje naar de Engelse hoofdstad Londen aangewend voor een monsterzege in de Amerikaanse NBA. De ploeg won in de O2 Arena met 140-112 van Indiana Pacers.

Door ANP - 13-1-2017, 8:53 (Update 13-1-2017, 8:53)

De Nuggets leunden op Nikola Jokic (22 punten), Wilson Chandler (21 punten) en Danilo Gallinari (18 punten) in een van hun beste wedstrijden van het jaar, die dus plaatshad in Londen. De NBA trekt af en toe naar het buitenland om het Amerikaanse basketbal te promoten.

San Antonio Spurs was op Amerikaanse bodem op dreef tegen Los Angeles Lakers. De ploeg uit Texas won met 134-94. Het was de hoogste score voor de Spurs in dit seizoen. Kawhi Leonard was topscorer met 31 punten.

Golden State Warriors, de fiere koploper in de Western Conference, boekte tegen Detroit Pistons zijn 34e zege van dit seizoen: 127-107. Kevin Durant maakte 25 punten, Stephen Curry droeg 24 punten bij.