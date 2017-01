Vuelta met negen aankomsten bergop

MADRID - Wat eerder al deels uitlekte werd donderdagavond in Madrid bevestigd. In de Ronde van Spanje van 2017 komen de klimmers weer volop aan hun trekken. Er zijn negen aankomsten bergop en de gevreesde beklimming van de Angliru is voor het eerst sinds 2013 weer in het routeschema opgenomen.

Door ANP - 12-1-2017, 20:28 (Update 12-1-2017, 20:28)

Organisator Javier Guillen maakte in september al bekend dat de Vuelta voor het eerst op Franse bodem begint. In Nîmes gebeurt dat op 19 augustus met een ploegentijdrit. Al in de derde etappe wacht een loodzware rit naar Andorra. De Vuelta doet daarna Catalonië aan, verplaatst zich naar de bergen in het zuiden om in de slotweek weer in het noorden te belanden. De Angliru moet op de voorlaatste dag de apotheose worden. Op de slotdag is er een criterium in Madrid.