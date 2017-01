WB-finale schaatsen naar Noorwegen

ANP WB-finale schaatsen naar Noorwegen

LAUSANNE - De internationale schaatsunie ISU heeft de wereldbekerfinale voor de langebaan toegewezen aan Stavanger in Noorwegen. Het afsluitende toernooi zou oorspronkelijk in maart in het Russische Tsjeljabinsk plaatsvinden. Het bestuur haalde de organisatie daar echter weg vanwege de omvangrijke dopingperikelen in het land. Die kwamen vooral door het tweede deel van het rapport van de Canadese onderzoeker Richard McLaren naar buiten.

Door ANP - 12-1-2017, 17:52 (Update 12-1-2017, 17:52)

Een maand geleden was de ISU bij monde van voorzitter Jan Dijkema, kort na de publicatie van de schokkende onthullingen door McLaren, nog niet van plan om de wereldbekerfinale te verplaatsen. Volgens hem waren onder meer de juridische en financiële gevolgen van een dergelijke maatregel groot. Nog geen twee weken later zwichtte de ISU alsnog voor de druk die binnen en buiten de schaatswereld werd uitgeoefend om Rusland het toernooi af te nemen. Met name schaatscoach Jac Orie maakte zich sterk om de wereldbekerfinale elders te houden.

Het doorgaans driedaagse toernooi wordt in Stavanger in twee dagen (11-12 maart) afgewerkt.