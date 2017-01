Petrova beëindigt tennisloopbaan

MOSKOU - De Russin Nadia Petrova ziet geen heil meer in een rentree op de tennisbaan. De voormalig nummer drie van de wereld heeft al sinds maart 2014 geen wedstrijden meer gespeeld vanwege diverse blessures. ,,Nu is het tijd voor een ander hoofdstuk'', verklaarde de 34-jarige Petrova. ,,Ik neem officieel afscheid van de sport waar ik zo van houd.''

Petrova won in haar carrière dertien WTA-toernooien, de laatste in 2012 in Rosmalen. In mei 2006 bereikte ze met een derde plaats haar hoogste positie op de wereldranglijst. In het dubbelspel veroverde ze bij de Spelen van Londen 2012 brons aan de zijde van Maria Kirilenko.

Haar beste resultaten op grandslamtoernooien zijn twee halve finales op Roland-Garros, in 2003 en 2005. Petrova wil nu een tennisacademie opstarten. ,,Ik wil immers bij het tennis betrokken blijven. Ik zal zelf niet meer spelen, maar zal nooit ver van de baan zijn. Tennis vormt al sinds mijn jeugd een groot deel van mijn leven.''