ANP Haarhuis bekijkt het liever positief

MELBOURNE - Zes Nederlandse tennissters proberen vanaf donderdag via de kwalificaties een plaats in het hoofdtoernooi van de Australian Open te verwerven. Alleen Robin Haase en Kiki Bertens zijn op basis van hun positie op de wereldranglijst zeker van deelname aan het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. De afgelopen jaren had Nederland nog drie of vier rechtstreeks geplaatste deelnemers, maar bondscoach Paul Haarhuis ziet geen reden tot negativisme. ,,Er is het afgelopen jaar niet slecht gepresteerd.''

Door ANP - 11-1-2017, 9:13 (Update 11-1-2017, 9:21)

Haarhuis is sinds september bondscoach, was al Fed Cup-captain en nu ook captain van de mannen in de Daviscup. Hij ziet in de vooralsnog beperkte deelname in Melbourne niet per se een tendens. ,,Het zit gewoon niet iedereen mee. Igo Sijsling, Thiemo de Bakker, Richèl Hogenkamp en Michaëlla Krajicek hebben te maken gehad met blessures, maar het afgelopen jaar is Kiki Bertens wel van de 100e positie naar plek 20 geklommen. En Robin Haase handhaaft zich gewoon rond plaats 60. In een moeilijk jaar, waarin veel gebeurd is buiten de baan.''

Haarhuis (50) boekte de afgelopen jaren successen met de tennissters in de Fed Cup, het afgelopen jaar werd de finale net gemist. Begin februari begint het team aan een nieuwe poging. ,,Ook daarom ligt mijn focus nu bij de Australian Open bij de vrouwen.'' Cindy Burger, Michaëlla Krajicek, Arantxa Rus, Richèl Hogenkamp, Lesley Kerkhove en Quirine Lemoine staan in het kwalificatietoernooi, dat woensdag voor de mannen begon zonder Nederlandse inbreng.