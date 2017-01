Van der Poel woest op ploegleider Van Aert

BRUSSEL - Drie weken voor het WK veldrijden in Luxemburg is de verbale oorlog tussen de topfavorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel al losgebarsten. Ploegleider Niels Albert van de Belgische titelverdediger Van Aert zette dinsdag openlijk vraagtekens bij het feit dat Adrie van der Poel, de vader van Mathieu, de organisatie in Luxemburg meehelpt bij de bouw van het parcours voor het WK.

Door ANP - 10-1-2017, 13:34 (Update 10-1-2017, 13:34)

,,Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Adrie een parcours zal uitstippelen in het voordeel van Mathieu'', zei Albert in Belgische media. ,,Het is jammer dat de vader van een topfavoriet op één of andere manier betrokken is. Kan dat zomaar? Zijn daar geen regels voor?''

De internationale wielrenunie UCI benadrukt alles goed in de gaten te houden. ,,Adrie heeft bovendien ervaring als organisator van de WB-cross in Hoogerheide en samen met zijn team is hij goed in zijn werk'', zei een woordvoerder.

Mathieu van der Poel reageerde verbolgen op de uitspraken van Albert. ,,Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand klagen! Altijd klagen #janker'', schreef hij op Twitter.