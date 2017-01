Achtste etappe Dakar Rally ingekort

UYUNI - Slecht weer blijft de Dakar Rally teisteren. De organisatie moest dinsdag de route van de achtste etappe tussen Uyuni in Bolivia en de Argentijnse stad Salta aanpassen, omdat door de heftige regenval van de afgelopen dagen een rivier buiten zijn oevers is getreden. Het parcours langs deze rivier is daardoor niet begaanbaar voor de deelnemers aan de befaamde rally.

Door ANP - 10-1-2017, 11:51 (Update 10-1-2017, 11:51)

De organisatie heeft besloten de klassementsproef van dinsdag op te knippen in twee delen. Na zo'n 170 kilometer volgt een neutrale zone, die de coureurs over een aangepaste route naar het tweede deel van de proef brengt. De klassementsproef zou ruim 490 kilometer beslaan, maar is voor de motoren, auto's en quads nu met 73 kilometer ingekort. De trucks, waarbij Gerard de Rooy de leiding heeft, rijden alleen het eerste deel.

Eerder werd de zesde etappe al helemaal geschrapt, omdat de route door Bolivia onbegaanbaar was.