Slagter met ambitie terug in Tour Down Under

ADELAIDE - Wielrenner Tom-Jelte Slagter doet komende week mee aan de Tour Down Under, de Australische etappekoers die hij vier jaar geleden op zijn naam schreef. De 27-jarige Groninger fungeert als kopman van Cannondale-Drapac in de openingswedstrijd van de UCI WorldTour. Slagter moet het kopmanschap wel delen met de Canadese laatbloeier Michael Woods.

Door ANP - 10-1-2017, 9:12 (Update 10-1-2017, 9:12)

,,Ik heb goede herinneringen aan de Tour Down Under'', aldus Slagter, die de rittenkoers in 2013 won in dienst van Blanco, het huidige LottoNL-Jumbo. Hij boekte toen ook een etappezege. Opvallend genoeg was Slagter daarna nooit meer van de partij in de Australische openingskoers. Volgende week gaat hij als kopman van Cannondale-Drapac weer naar 'Down Under'.

,,We hebben een sterke en gemotiveerde ploeg'', zei Slagter. ,,Ik ga voor een goed klassement.'' De Belg Tom Van Asbroeck, overgekomen van LottoNL-Jumbo, debuteert voor zijn nieuwe team.