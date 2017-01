Lichte verbetering toestand skiester Holmlund

STOCKHOLM - De Zweedse freestylseskiester Anna Holmlund wordt niet meer in een kunstmatig coma gehouden. Ze is echter nog steeds wel buiten bewustzijn. Dat heeft de Zweedse skibond maandag in Stockholm bekendgemaakt. Ze ademt wel weer zelfstandig en is hersteld van een longontsteking. Ook ligt ze niet meer op de intensivecareafdeling.

Door ANP - 9-1-2017, 22:54 (Update 9-1-2017, 22:54)

De 29-jarige Holmlund kwam 19 december tijdens een training in het Italiaanse Innichen ten val en liep daarbij hoofdletsel op. In een ziekenhuis in Bolzano werd een noodoperatie uitgevoerd vanwege een bloeding in haar hersenen, waarna ze in een kunstmatig coma werd gebracht. Enkele dagen voor de jaarwisseling werd Holmlund naar een ziekenhuis in Stockholm overgebracht.

Eerder zeiden artsen dat de winnares van brons op de skicross tijdens de Olympische Spelen van Sostsji mogelijk blijvende hersenschade heeft opgelopen.