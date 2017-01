Wielerploeg bevestigt einde loopbaan Westra

ANP Wielerploeg bevestigt einde loopbaan Westra

ISIÈRES - Aan de onduidelijkheid rond het al dan niet stoppen van wielrenner Lieuwe Westra is maandag een einde gekomen. Wanty-Groupe Gobert, de ploeg waarvoor de 34-jarige Fries in 2017 zou uitkomen, bevestigde dat Westra zijn loopbaan met onmiddellijke ingang beëindigt.

Door ANP - 9-1-2017, 13:10 (Update 9-1-2017, 15:35)

,,Zondagavond hebben we een mail van onze renner Lieuwe Westra ontvangen waarin hij bevestigt dat hij om persoonlijke redenen een punt achter zijn sportcarrière zet. We nemen daarvan akte en respecteren zijn beslissing", liet Jean François Bourlart, algemeen manager van Wanty, weten. De ploeg meldde dat noch de ploegleiding noch Westra zelf bereikbaar is voor commentaar. Westra had zijn afscheid zondagavond via Facebook aangekondigd, maar dat bericht was niet veel later weer verwijderd.