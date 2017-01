Van der Poel laat wereldbeker Fiuggi schieten

SINT-MICHIELSGESTEL - Mathieu van der Poel laat de wereldbekerveldrit in het Italiaanse Fiuggi van volgende week schieten. De Nederlands kampioen, die maandag nog wel in het Belgische Otegem koerst, verkiest een trainingsstage in Spanje als voorbereiding op het WK. De strijd om de regenboogtrui is over drie weken in Luxemburg.

Door ANP - 8-1-2017, 19:50 (Update 8-1-2017, 19:50)

,,Mathieu zal zich in Spanje voorbereiden op het WK", meldde een woordvoerder van de ploeg Beobank-Corendon. ,,Hij schrapt de wereldbeker in Italië omdat hij in dat klassement niets meer te winnen heeft. Zijn broer David gaat met hem mee op stage, reist even op en neer naar Italië en dan keren ze beiden terug op vrijdag of zaterdag voor de laatste wereldbekermanche in Hoogerheide op 22 januari."