Kramer: het gaat niet vanzelf

HEERENVEEN - Soms lijkt het erop dat het winnen van wedstrijden en titels topschaatser Sven Kramer nauwelijks enige moeite kost. Volgens de dertigjarige Fries is dat toch echt een verkeerde inschatting. ,,Het ziet er misschien makkelijk uit, maar het gaat echt niet vanzelf hoor'', zei hij in een eerste reactie bij de NOS nadat hij zondag in Thialf met het nodige machtsvertoon zijn negende Europese titel allround had veroverd.

Door ANP - 8-1-2017, 17:47 (Update 8-1-2017, 18:09)

Door een grote marge op zijn tegenstander Jan Blokhuijsen, die EK-zilver pakte, kon Kramer de afsluitende 10.000 meter op zijn gemak rijden. Vijf rondjes voor het einde zette de kopman van LottoNL-Jumbo echter toch nog even aan om zijn negende triomf van nog wat meer glans te voorzien. ,,Ja, dat slotrondje van 28,4 was wel mooi. Ik heb de macht daar weer voor. In de aanloop naar de WK afstanden volgende maand in Zuid-Korea wil ik dat vermogen nog wat verder uitbouwen.''

Kramer, die ook de 5000 meter in Thialf won, genoot na zijn laatste race van de prima sfeer in het volgepakte ijspaleis. Hij jutte zelfs het publiek op, iets dat hij niet zo vaak doet. ,,Mooi toch? Er is vaak kritiek op het schaatsen, maar ik heb het dit weekeinde fantastisch naar mijn zin gehad. Het zat hier zowel zaterdag als zondag ramvol. En winnen voor eigen publiek blijft het lekkerste.''

Blokhuijsen was verguld met zilver, maar besefte na zijn race tegen Kramer dat hij geluk had gehad. Na een zeldzame valse start van zijn Friese rivaal stond hij zelf met zijn schaats bij de tweede poging op de rode lijn. De starter bespaarde hem echter een pijnlijke diskwalificatie. ,,Dat was mazzel, het zal niet meer gebeuren'', beloofde 'Blokkie' plechtig.