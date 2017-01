Kramer pakt negende Europese titel allround

ANP Kramer pakt negende Europese titel allround

HEERENVEEN - Sven Kramer heeft zich zondag in Thialf verzekerd van zijn negende Europese titel allround. De recordhouder uit Friesland begon met een voorsprong van 16,70 seconden op nummer twee Jan Blokhuijsen aan de 10.000 meter. Zonder zich bovenmatig in te spannen, schreef de kopman van Team LottoNL-Jumbo de afsluitende afstand op zijn naam (13.06,30). Blokhuijsen stelde met de tweede tijd (13.11,95) zilver in de eindstand veilig. De Belg Bart Swings veroverde EK-brons.

Door ANP - 8-1-2017, 17:24 (Update 8-1-2017, 17:37)

Kramer begon zaterdag met de achtste tijd op de 500 meter (36,81) aan de EK. Daarna won hij op grootse wijze de 5000 meter (6.10,58). Op de 1500 meter miste hij de zege op 0,01 seconde (1.46,55 tegen 1.46,54 van de Russische wereldkampioen Denis Joeskov).

Met Kramer plaatste ook Blokhuijsen zich voor de WK allround in Hamar (5-6 maart). Douwe de Vries belandde in het eindklassement van de EK allround op de vijfde plaats.

Vierde

De laatste keer dat Kramer deelnam aan de EK allround en niet won, was in 2006. Toen eindigde hij als vierde, met de Italiaan Enrico Fabris als winnaar. In 2011 en 2014 deed de Fries niet mee. Toen pakten de Rus Ivan Skobrev en Blokhuijsen het EK-goud.

Met zijn leeftijd van 30 jaar en 260 dagen is Kramer de oudste Europees allroundkampioen sinds 1936.

Diskwalificatie

Het is de derde keer dat Kramer in Heerenveen de Europese allroundtitel bemachtigt. Hij zegevierde eerder voor eigen publiek in 2009 en 2013.

Sinds het begin van het schaatsseizoen 2006-2007 heeft Kramer nu 22 van de 23 allroundtoernooien gewonnen (nationaal en internationaal) waaraan hij deelnam. Alleen in de winter van 2013-2014 greep hij bij de NK allround naast goud door een diskwalificatie.