ANP Vos overtuigend naar zesde nationale titel

SINT-MICHIELSGESTEL - Marianne Vos heeft zondag in Sint-Michielsgestel voor de zesde keer in haar loopbaan de Nederlandse titel veldrijden veroverd. De Brabantse, die deze winter na twee jaar afwezigheid terugkeerde in de modder, beheerste de wedstrijd van start tot finish.

Door ANP - 8-1-2017, 16:04 (Update 8-1-2017, 16:39)

Op ruime afstand van de winnares pakte Lucinda Brand het zilver. Sophie de Boer werd derde. Titelverdedigster en wereldkampioene Thalita de Jong speelde geen rol in de strijd om de medailles.

Vos was zeer verheugd met haar titel, na eerdere successen in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015. ,,Dit kampioenschap, nadat ik er een tijdje tussenuit ben geweest, smaakt extra zoet'', zei ze bij Ziggo Sport. ,,Ik heb er hard voor gewerkt. Dit komt niet uit de lucht vallen. Eerst heb ik een goed wegseizoen kunnen draaien waarna ik me ben gaan voorbereiden op het crossseizoen.''

Blessures

Vos stond het grootste deel van 2015 en de winter van 2015/2016 aan de kant door blessures en overtraindheid. Nu lijkt ze ook favoriet voor de wereldtitel, waar over drie weken in Luxemburg om wordt gestreden. Vos veroverde in 2006 in Zeddam voor het eerst de regenboogtrui om tussen 2009 en 2014 het internationale veldrijden te beheersen. Met haar zeven wereldtitels is ze recordhouder.

De concurrentie kon zondag alleen maar strijden om plaats twee. ,,Natuurlijk wil ik graag winnen, maar dan moet mijn niveau nog wel omhoog'', zei Brand. ,,Hier moet ik het mee doen, dit parcours lag mij niet echt'', aldus De Boer. Regerend wereldkampioene De Jong bleef steken op plaats vijf.