ANP Schaatsster Ter Mors tweede op EK sprint

HEERENVEEN - Jorien ter Mors is bij het eerste Europees kampioenschap sprint als tweede geëindigd. De Nederlandse schaatsster won zondag op overtuigende wijze de afsluitende 1000 meter, maar haar tijd van 1.14,88 was net niet genoeg om de Tsjechische Karolina Erbanova (1.15,83) in de eindstand voorbij te gaan.

Door ANP - 8-1-2017, 15:47 (Update 8-1-2017, 15:50)

Het brons ging naar de Russische Olga Fatkoelina. Marrit Leenstra moest met de vierde plaats genoegen nemen, Sanneke de Neeling werd zevende.

Dankzij haar tweede plaats verzekerde Ter Mors zich ook van deelname aan het WK sprint van eind februari in Calgary. De 27-jarige schaatsster won zaterdag ook al de kilometer bij het EK. Op de 500 meter eindigde Ter Mors respectievelijk als vierde en derde, waardoor ze haar ploeggenote Erbanova van Team AfterPay (die dit weekeinde op alle vier de afstanden als tweede eindigde) net voor moest laten gaan. Erbanova kwam uit op een puntentotaal van 152.180, Ter Mors op 152.270 (0,09 seconden verschil).

Bij het vorige WK sprint eindigde Ter Mors als derde. Naast Calgary richt de pupil van coach Dennis van der Gun zich op de WK afstanden, waar ze haar titels op de 1000 en 1500 meter verdedigt.