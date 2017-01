Ter Mors stijgt naar derde plek op EK sprint

HEERENVEEN - Jorien ter Mors is zondag bij het Europees kampioenschap sprint naar de derde plaats in het klassement gestegen. De Nederlandse schaatsster eindigde op de 500 meter als derde in een tijd van 38,29 seconden. Daarmee was ze een stuk rapper dan zaterdag tijdens haar eerste race (38,75).

Door ANP - 8-1-2017, 14:10 (Update 8-1-2017, 14:10)

Ter Mors ging in de tussenstand haar landgenote Marrit Leenstra voorbij. Leenstra klokte 38,88 en werd daarmee zevende. De Friezin is nu vierde in het klassement.

De Russische Olga Fatkoelina won, net als zaterdag, de 500 meter. De nummer twee uit de tussenstand had 38,07 seconden nodig. Fatkoelina verkleinde zo de achterstand op klassementleidster Karolina Erbanova uit Tsjechië, die met 38,19 de tweede tijd neerzette.

Erbanova verdedigt zondag op de afsluitende 1000 meter een voorsprong van 0,08 seconden op Fatkoelina. Het verschil tussen Erbanova en Ter Mors is 1,13 seconden.