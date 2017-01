Tennisser Dimitrov wint toernooi Brisbane

ANP Tennisser Dimitrov wint toernooi Brisbane

BRISBANE - De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov heeft zondag het toernooi van Brisbane op zijn palmares bijgeschreven. De nummer zeventien van de wereld was in de finale te sterk voor de Japanse nummer vijf van de wereld Kei Nishikori in drie sets: 6-2 2-6 6-3.

Door ANP - 8-1-2017, 12:31 (Update 8-1-2017, 12:31)

De Bulgaar boekte de vijfde toernooizege in zijn carrière. Zijn vorige overwinning dateerde alweer van 2014 op Queens.

In Brisbane etaleerde de 25-jarige Dimitrov een puike vorm. In de aanloop naar de finale versloeg hij onder meer Dominic Thiem en Milos Raonic. Tegen Nishikori was hij meteen op stoom en won de eerste set met 6-2. De Japanner herpakte zich in het tweede bedrijf en won die met 6-2, maar Dimitrov nam het initiatief weer over in de derde en beslissende set. Hij brak de Japanner op 4-3 en serveerde de partij kundig uit.