ANP Bautista en Medvedev in finale Chennai

CHENNAI - Roberto Bautista en Daniil Medvedev spelen zondag de finale van het tennistoernooi van Chennai. De Spaanse nummer twee van de plaatsingslijst versloeg zaterdag in de halve finale de Fransman Benoit Paîre in twee sets: 6-3 6-3. Medvedev was in drie sets te sterk voor de Israëliër Dudi Sela: 4-6 7-6 (2) 6-2.

Door ANP - 7-1-2017, 16:41 (Update 7-1-2017, 16:41)

Bautista gaat op jacht naar zijn vijfde titel. Hij won eerder onder meer het toernooi van Rosmalen in 2014. Voor de 20-jarige Rus Medvedev wordt het zijn eerste finale op de ATP Tour.