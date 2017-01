Derde afstandzege Wüst op EK allround

ANP Derde afstandzege Wüst op EK allround

HEERENVEEN - Schaatsster Ireen Wüst heeft zaterdag bij de EK allround in Heerenveen haar leidende positie in het klassement flink versterkt. De viervoudig kampioene reed ook op de 1500 meter de beste tijd (1.56,57). Haar ploeggenote Antoinette de Jong eindigde als tweede (1.58,34) en titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechië belandde op de derde plek (1.58,72).

Door ANP - 7-1-2017, 12:10 (Update 7-1-2017, 12:10)

Wüst won vrijdag al de 500 meter en de 3000 meter. De dertigjarige Brabantse gaat met een voorsprong van 11,41 seconden op nummer twee De Jong de afsluitende 5000 meter op zaterdagmiddag in. Sablikova staat in de algemene rangschikking op de derde plaats, op 17,70 seconden van Wüst.

Yvonne Nauta reed de vierde tijd (1.59,06). In het klassement na drie afstanden staat ze op de zesde plaats, op 29,55 seconden van de eerste plaats.

Schaatsmijl

Wüst zegevierde anderhalve week geleden bij de NK afstanden in Heerenveen op de 1500 meter in 1.57,17. De Jong eindigde toen op de zesde plek (1.59,25). Bij de EK allround vorig jaar in Minsk was Sablikova op de schaatsmijl nog 0,01 seconde sneller dan Wüst, die daarna op de 5000 meter liefst 12 seconden op haar Tsjechische rivale moest toegeven.

Wüst kwam dit seizoen op de 5000 meter nog niet in actie. Bij de KNSB Cup, bij de vierde wereldbeker in Heerenveen en bij de NK afstanden sloeg ze de langste afstand over. De Jong daarentegen pakte zilver bij de KNSB Cup en bij de NK afstanden. Sablikova won vorige maand in Thialf de wereldbekerwedstrijd over 5000 meter in een tijd van 6.57,64. Met een marge van 11,41 seconden op De Jong en 17,70 op Sablikova lijkt Wüst op de laatste afstand weinig meer te kunnen gebeuren.