Primeurs voor tennissters Davis en Siniakova

AUCKLAND/SHENZHEN - Tennissters Lauren Davis en Katerina Siniakova zijn 2017 begonnen met een primeur. Beiden wonnen voor het eerst in hun carrière een proftoernooi uit de WTA-tour.

Door ANP - 7-1-2017, 9:11 (Update 7-1-2017, 9:11)

De Amerikaanse Davis schreef zaterdag het toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland op haar naam. De nummer 61 van de wereld versloeg in de finale Ana Konjuh uit Kroatië in twee sets: 6-3 6-1. Davis was in de eerste ronde nog te sterk geweest voor de Nederlandse Kiki Bertens.

De Tsjechische Siniakova was de beste in het Chinese Shenzhen. De nummer 52 van de wereld won in de finale van de Amerikaanse Alison Riske: 6-3 6-4.