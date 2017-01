Wüst wint ook 3000 meter bij EK

HEERENVEEN - Ireen Wüst heeft vrijdag bij de EK allround in Heerenveen ook de 3000 meter op haar naam geschreven. De Brabantse schaatsster zegevierde in de tiende en laatste race tegen titelhoudster Martina Sablikova in een tijd van 4.03,93. Haar Tsjechische tegenstandster reed de tweede tijd (4.04,73) en Antoinette de Jong belandde op de derde plek (4.05,44).

Door ANP - 6-1-2017, 20:52 (Update 6-1-2017, 20:52)

Wüst won eerder op vrijdag de 500 meter in een tijd van 39,26. Ze leidt na de eerste dag in het algemeen klassement met een voorsprong van 1,66 seconden op De Jong op de 1500 meter (zaterdag). Sablikova moet op die afstand als nummer drie een marge van 3,16 seconden goedmaken op Wüst.