De Rooy grijpt macht in Dakar

ANP De Rooy grijpt macht in Dakar

ORURO - Gerard de Rooy heeft vrijdag de macht gegrepen in de Dakar Rally. De Nederlandse titelverdediger bij de trucks won niet alleen de vijfde etappe maar veroverde eveneens de koppositie in het algemeen klassement.

Door ANP - 6-1-2017, 20:17 (Update 6-1-2017, 20:17)

De Rooy, donderdag ook al winnaar van de vierde etappe, was de snelste tijdens een ingekorte proef over 219 kilometer van Tupiza naar Oruro in Bolivia. Vanwege het slechte weer waren veel wegen van het parcours in het Andesgebergte onbegaanbaar geworden.

De Rooy, die in 2012 de Dakar Rally voor het eerst won, verloor woensdag nog veel tijd toen hij met problemen met het bandensysteem van zijn truck worstelde.