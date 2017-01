Djokovic met grote moeite naar finale Doha

ANP Djokovic met grote moeite naar finale Doha

DOHA - Novak Djokovic heeft zich vrijdag ternauwernood geplaatst voor de finale van het tennistoernooi in Doha. De nummer twee van de wereld rekende in de halve finale af met de ongeplaatste Fernando Verdasco. Hij had bijna 2,5 uur en drie sets nodig om de Spanjaard te verslaan: 4-6 7-6 (7) 6-3.

Door ANP - 6-1-2017, 17:58 (Update 6-1-2017, 17:58)

Verdasco, de nummer 42 van de wereldranglijst, zette de Serviër in de eerste set al vlug aan de kant. In het tweede bedrijf moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin stond de Spanjaard met 6-2 op een ruime voorsprong, maar Djokovic knokte zich terug tot 6-6. Hij liep zelfs uit tot 7-9 en wist er een derde set uit te slepen. In die laatste set bouwde Djokovic met moeite een steeds grotere voorsprong uit.

De mondiale nummer twee kan in de finale tegenover de aanvoerder van de wereldranglijst komen te staan. Daarvoor moet de Schot Andy Murray in de andere halve finale de Tsjech Tomas Berdych verslaan. Die partij vindt later op vrijdag plaats.