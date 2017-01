Muguruza haakt af met dijbeenblessure

ANP Muguruza haakt af met dijbeenblessure

BRISBANE - De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza heeft vrijdag voortijdig de strijd gestaakt in de halve finales van het WTA-toernooi in Brisbane. De nummer vier van de plaatsingslijst moest na een klein half uur opgeven met een dijbeenblessure. Muguruza, vorig jaar winnares van Roland Garros, stond op dat moment met 4-1 achter tegen de Française Alizé Cornet.

Door ANP - 6-1-2017, 11:26 (Update 6-1-2017, 11:26)

,,Ik voelde me heel vermoeid en had ook wat pijntjes. Zeker in de eerste week van het jaar is het belangrijk om zorg te dragen voor je lichaam'', stelde de Spaanse na afloop. De 26-jarige Cornet kreeg aldus een finaleplek in de schoot geworpen. De Franse tennisster gaat zaterdag op jacht naar haar zesde toernooizege. Haar tegenstander komt uit de andere halve finale, die gaat tussen de Tsjechische Karolina Pliskova en de Oekraïense Elina Svitolina.