ANP Wüst treft titelverdedigster Sablikova bij EK

HEERENVEEN - Ireen Wüst begint vrijdag de jacht op haar vijfde Europese allroundtitel. De Nederlandse schaatsster treft op de 3000 meter rivale Martina Sablikova uit Tsjechië, die in Thialf haar titel verdedigt. Sablikova behaalde in haar loopbaan vijf titels bij het EK allround.

Door ANP - 6-1-2017, 3:40 (Update 6-1-2017, 3:40)

Wüst en Sablikova werden donderdag bij de loting aan elkaar gekoppeld in de slotrit van de 3 kilometer. Voordat de vrouwen aan die afstand beginnen, staat eerst de 500 meter op het programma. Naast Wüst doen namens Nederland ook Antoinette de Jong en Yvonne Nauta mee. Het EK allround voor mannen begint zaterdag pas. Achtvoudig kampioen en titelverdediger Sven Kramer is favoriet.

In combinatie met het EK allround is in Thialf ook de eerste editie van het EK sprint. De mannen schaatsen vrijdag de eerste 500 en 1000 meter. Kai Verbij, Ronald Mulder en Kjeld Nuis zijn de Nederlandse deelnemers. Bij de vrouwen, die zaterdag voor het eerst op het ijs verschijnen, doen Jorien ter Mors, Marrit Leenstra en Sanneke de Neeling mee.

De schaatswedstrijden in Thialf beginnen vrijdag om 18.30 uur. De 500 meter voor vrouwen bij het EK allround is het openingsnummer.