De Rooy snelste in vierde etappe Dakar

TUPIZA - Gerard de Rooy heeft donderdag zijn eerste dagsucces behaald in de Dakar Rally. De Nederlandse titelverdediger was in de vierde etappe naar Tupiza in Boliva bij de trucks net wat sneller dan de Rus Ajrat Mardejev, die de Dakar Rally in 2015 won.

Door ANP - 5-1-2017, 22:39 (Update 5-1-2017, 22:39)

Mardejev had donderdag lange tijd de leiding, maar De Rooy kwam in het slot van de rit steeds dichterbij en was uiteindelijk een halve minuut eerder bij de finish dan zijn concurrent. Anton Sjibalov uit Rusland eindigde op ruim drie minuten achterstand van De Rooy als derde.

Dmitri Sotnikov, ook een Rus, noteerde de vierde tijd en is nu leider in het algemeen klassement.

De Rooy won, naast 2016, ook in 2012 de Dakar Rally bij de trucks.