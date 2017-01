Wüst en Sablikova in slotrit 3000 meter

HEERENVEEN - Schaatssters Ireen Wüst en Martina Sablikova nemen het vrijdag tijdens de Europese kampioenschappen allround tegen elkaar op in de slotrit van de 3000 meter. Dat is donderdag door loting in Thialf bepaald. Sablikova is titelverdedigster, Wüst won het EK allround de drie jaar daarvoor.

Door ANP - 5-1-2017, 19:28 (Update 5-1-2017, 19:52)

Voordat de vrouwen de 3000 meter rijden, staat eerst de 500 meter op het programma. Op die afstand is Wüst in de negende en voorlaatste race ingedeeld. Nikola Zdráhalova uit Tsjechië is haar opponente. Sablikova neemt het in de zevende rit op tegen Antoinette de Jong. Yvonne Nauta is de derde Nederlandse deelneemster. Zij schaatst op de 500 meter in rit drie tegen de Estse Saskia Alusalu en op de 3000 meter staan Nauta en De Jong in de race voor Wüst en Sablikova tegenover elkaar.

Het EK allround voor mannen begint zaterdag pas. Achtvoudig kampioen Sven Kramer komt op de 500 meter al vroeg in actie. In de tweede van totaal elf ritten staat de Fries tegenover Martin Hänggi uit Zwitserland. Op de 5 kilometer, die later op zaterdag wordt verreden, werd Kramer donderdag in het tiende paar ingedeeld met de Italiaan Andrea Giovannini. Jan Blokhuijsen, drie jaar terug Europees kampioen, en Douwe de Vries zijn de andere Oranje-deelnemers.

In combinatie met het EK allround is in Thialf ook de eerste editie van het EK sprint. De mannen schaatsen vrijdag de eerste 500 en 1000 meter. Kai Verbij, Ronald Mulder en Kjeld Nuis zijn de Nederlandse deelnemers. Bij de vrouwen, die zaterdag voor het eerst op het ijs verschijnen, doen Jorien ter Mors, Marrit Leenstra en Sanneke de Neeling mee.