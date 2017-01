Titelverdediger Price valt uit in Dakar Rally

TUPIZA - Titelkandidaat Toby Price is donderdag in de vierde etappe van de Dakar Rally uitgevallen. De Australische motorcoureur van KTM ging in de rit van San Salvador de Jujuy naar Tupiza onderuit en moest de strijd staken, meldt de organisatie op Twitter.

Door ANP - 5-1-2017, 18:11 (Update 5-1-2017, 18:11)

De 29-jarige Price won dinsdag de tweede etappe en stond na drie ritten op de vijfde plaats in het klassement. In de 521 kilometer lange etappe van donderdag, ging de winnaar van vorig jaar (en nummer drie in 2015) na 371 kilometer onderuit. De ernst van de blessure is nog niet duidelijk.