Taekwondoka Oogink drie maanden uit roulatie

ALMELO - Taekwondoka Reshmie Oogink staat de komende drie maanden nog aan de kant vanwege een blessure die ze eerder heeft opgelopen. De 27-jarige Almelose nam midden december deel aan de World Cup in Azerbeidzjan en scheurde toen een deel van haar voorste kruisband. Oogink werd daar vorige week aan geopereerd.

Door ANP - 5-1-2017, 14:55 (Update 5-1-2017, 14:55)

Naar verwachting moet ze drie maanden revalideren. Oogink, die bij de Olympische Spelen in Rio de kwartfinales haalde, mist daardoor het Nederlands kampioenschap van komende zaterdag in Almere.

,,Het is vervelend dat dit nu op mijn pad komt. Een blessure komt nooit goed uit'', zei ze in een reactie. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat ik weer snel op de mat kan staan. Dat gaan we op een verantwoorde manier en in alle rust aanpakken, zonder te overhaasten. Ik denk dat het een mooi doel is om bij de WK weer in topvorm te zijn. Die worden eind juni in Muju, Zuid-Korea, georganiseerd.''