ANP Bulls verslaan Cavaliers

CLEVELAND - De basketballers van Chicago Bulls hebben woensdag (plaatselijke tijd) in de Amerikaanse NBA een gevoelige tik uitgedeeld aan titelverdediger Cleveland Cavaliers. De Bulls wonnen met 106-94. Jimmy Butler bezegelde met 14 punten in het laatste kwart het lot voor de Cavaliers. De topschutter, onlangs nog goed voor meer dan 50 punten, noteerde in totaal 20 punten.

Door ANP - 5-1-2017, 7:51 (Update 5-1-2017, 7:51)

Bij de kampioensploeg uit Cleveland maakte LeBron James 31 punten, maar de vedette kon een nederlaag niet afwenden.

Golden State Warriors rekende af met Portland Trailblazers: 125-117. Kevin Durant en Stephen Curry verzorgden met respectievelijk 35 en 30 punten het leeuwendeel van de productie voor de Warriors, die stevig aan kop gaan in de Western Conference.