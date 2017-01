Barreda Bort grijpt de macht in Dakar Rally

SAN SALVADOR DE JUJUY - De Spaanse motorcoureur Joan Barreda Bort heeft woensdag de derde etappe in de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De Honda-rijder legde de klassementsproef over 364 kilometer tussen de Argentijnse steden San Miguel de Tucuman en San Salvador de Jujuy af in 4 uur, 22 minuten en 41 seconden. Daarmee was de Zuid-Europeaan ruim sneller dan de concurrentie.

Door ANP - 4-1-2017, 20:56 (Update 4-1-2017, 20:56)

De Brit Sam Sunderland eindigde op zijn KTM als tweede op ruim 13 minuten en de derde plaats was voor de Fransman Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), die dik 16 minuten op de winnaar toegaf. Barreda Bort kreeg nog wel een tijdstraf van 1 minuut, maar dat deerde hem niet.

De Australische titelverdediger Toby Price (KTM) moest genoegen nemen met de negende plek (op 22.51) en verloor daardoor zijn leidende positie aan Barreda Bort.

De Nederlander Jasper Riezebos ging woensdag niet meer van start. De 23-jarige motorcoureur uit IJsselmuiden kon door een galblaasinfectie de zware rit, naar een hoogte van 4900 meter, fysiek niet aan.