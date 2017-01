Schoonspringster Freitag beëindigt loopbaan

NIEUWEGEIN - Schoonspringster Uschi Freitag heeft haar loopbaan beëindigd. Dat maakte de 27-jarige Maastrichtse woensdag via zwembond KNZB bekend. Freitag had na de Olympische Spelen van Rio al een rustpauze ingelast. Ze kiest er nu voor haar studie aan de Fontys Hogeschool voorrang te geven.

Door ANP - 4-1-2017, 15:52 (Update 4-1-2017, 15:52)

,,Ik heb na Rio afgesproken met mijn coach Balazs Ligart dat ik mijn lichaam en mijn hoofd rust wilde geven na 22 jaar deze sport uitgeoefend te hebben. Deze pauze heb ik ook gebruikt om mijn studie weer op te pakken. Ondertussen was ik gestart met de trainingen, maar ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet door wil gaan met topsport. Er komt een nieuw hoofdstuk in mijn leven aan, namelijk een maatschappelijke carrière'', aldus Freitag, die eerder in Duitsland haar sport beoefende. In 2012 stapte ze over naar Nederland. Freitag werd onder meer twee keer tweede op een EK, pakte twee keer EK-brons en veroverde vijftien Duitse en tien Nederlandse titels.