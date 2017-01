Van Kessel klopt Boom in Centrumcross

SURHUISTERVEEN - Corné van Kessel heeft woensdag voor het tweede jaar op rij de Centrumcross gewonnen, een veldrit in het Friese Surhuisterveen. Van Kessel maakte er met Lars Boom een spannende finale van. Eerst maakte hij, alleen vooruit, een stuurfout waardoor Boom de leiding kon nemen. Maar de oud-wereldkampioen ging zelf in de slotronde tot twee keer toe in de fout, waarna Van Kessel alsnog kon winnen.

4-1-2017

Lars van der Haar, sinds 1 januari ploeggenoot van Van Kessel bij Telenet Fidea Lions, eindigde als derde.

Boom, die mikt op WK-deelname en eind december in Heusden-Zolder zijn eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen reed, kreeg al vroeg te maken met een aflopende band waardoor hij Van Kessel en Van der Haar bij zich zag wegrijden. De Brabander, voor het eerst in het shirt van LottoNL-Jumbo, achterhaalde het tweetal halfweg koers, waarna Van der Haar terrein moest prijsgeven. Van Kessel liet Boom daarna opnieuw achter zich. Maar de crosser uit Veldhoven miste een bocht en raakte even buiten het modderige parcours, volgend jaar het decor van het Nederlands kampioenschap.

Boom profiteerde en begon als leider aan de slotronde. Maar de Vlijmenaar haakte met zijn stuur in het lint dat het parcours afbakende en kwam tot stilstand. Van Kessel stoof er voorbij en pakte de winst. Beiden treffen elkaar zondag op het NK in Sint-Michielsgestel waar Mathieu van der Poel, afwezig in Surhuisterveen, de te kloppen man is.