Mavericks kijken in NBA weer naar boven

WASHINGTON - De Dallas Mavericks hebben in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de weg naar boven gevonden. De kampioen van 2011 versloeg dinsdag (plaatselijke tijd) de Washington Wizards met 113-105. Het was, na een moeizame start van het seizoen, de vijfde zege in de laatste negen duels voor de Mavericks.

Door ANP - 4-1-2017, 8:24 (Update 4-1-2017, 8:24)

Dirk Nowitzki nam elf punten voor zijn rekening en noteerde negen rebounds voor de Dallas Mavericks. De Duitse sterspeler deed 24 minuten mee. Eind november stond de door blessures geplaagde Nowitzki voor het laatst zo lang binnen de lijnen.

Phoenix Suns is donderdag de volgende opponent van de Mavericks.