Venus Williams meldt zich met blessure af

ANP Venus Williams meldt zich met blessure af

AUCKLAND - Venus Williams had zich een betere start van het nieuwe tennisjaar gewenst. De 36-jarige Amerikaanse won woensdag in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Auckland van de Nieuw-Zeelandse Jade Lewis, maar daarna meldde ze zich af voor haar volgende partij tegen de Japanse Naomi Osaka. Venus Williams, die Lewis met 7-6 (2) 6-2 aan de kant zette, heeft last van een armblessure.

Door ANP - 4-1-2017, 7:35 (Update 4-1-2017, 7:35)

Naast Osaka bereikte ook Barbora Strycova de kwartfinales. De als vierde geplaatste Tsjechische was net iets sterker dan haar landgenote Lucie Safarova: 7-5 3-6 7-6 (4). Lauren Davis, die in de eerste ronde te sterk was voor Kiki Bertens, zit na een zege op de Japanse Kurumi Nara (6-3 6-3) ook bij de laatste acht speelsters.