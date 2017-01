Serena Williams wint bij rentree

AUCKLAND - Serena Williams heeft haar rentree op de tennisbaan gevierd met een zege. De Amerikaanse tennisster speelde in Auckland haar eerste partij sinds de US Open in september en won overtuigend van de Française Pauline Parmentier in twee sets: 6-3 6-4.

Door ANP - 3-1-2017, 8:08 (Update 3-1-2017, 8:08)

Williams veroverde vorig jaar op Wimbledon haar 22e grandslamtitel, maar raakte wel haar eerste positie op de wereldranglijst kwijt aan de Duitse Angelique Kerber. Na haar nederlaag tegen Karolina Pliskova in de halve finales van de US Open op Flushing Meadows nam ze een lange rustpauze om te herstellen van een schouderblessure.

Williams begon stroef aan de partij en kwam in de eerste set met 3-1 achter, maar de Amerikaanse vond al snel haar draai en pakte de vijf volgende games. In het tweede bedrijf bood Parmentier goed weerstand, maar onvoldoende om de 35-jarige Williams van haar stuk te brengen.