ANP Schulting niet op EK sprint

HEERENVEEN - Schaatsster Suzanne Schulting ziet af van deelname aan het EK sprint. Ze geeft komend weekeinde de voorkeur aan het NK shorttrack in Amsterdam.

Door ANP - 2-1-2017, 11:09 (Update 2-1-2017, 11:09)

,,Ik wil mijn voorbereiding op het EK shorttrack in Turijn niet in gevaar brengen”, licht Schulting haar keuze toe. ,,Daarnaast kan ik bij het EK sprint op dit moment nog geen rol van betekenis spelen, terwijl ik in Amsterdam voor de Nederlandse shorttracktitel kan gaan. Een titel die ik bij de senioren nog niet heb gewonnen.”

Sanneke Neeling vervangt Schulting op het EK sprint, dat komend weekeinde net als het EK allround op de ijsbaan van Thialf in Heerenveen wordt afgewerkt.