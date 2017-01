Darter Anderson weer naar finale WK

LONDEN - Darter Gary Anderson staat voor het derde jaar op rij in de finale van het WK. De 46-jarige Schot rekende op nieuwjaarsdag in de halve finale af met landgenoot Peter Wright: 6-3. Anderson gaat maandag tegen de winnaar van het Nederlandse onderonsje tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor zijn derde wereldtitel op rij.

Door ANP - 1-1-2017, 22:22 (Update 1-1-2017, 22:22)

De 'Flying Scotsman' won in de WK-finale van 2015 van recordkampioen Phil Taylor, vorig jaar prolongeerde hij zijn titel door de Engelsman Adrian Lewis te verslaan. Tegen Wright verspeelde Anderson een voorsprong van 3-1 in sets. Toen 'Snakebite' de stand gelijk had getrokken, nam de regerend wereldkampioen het initiatief weer over. Hij pakte de zevende set door 157 uit te gooien en won daarna zes legs op rij.