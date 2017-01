Van Gerwen of Van Barneveld naar finale WK

ANP Van Gerwen of Van Barneveld naar finale WK

LONDEN - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld bepalen zondagavond in een rechtstreeks duel wie maandag de finale van het WK mag darten.

Door ANP - 1-1-2017, 5:49 (Update 1-1-2017, 5:49)

Van Gerwen, de wereldkampioen van 2014, start de halve eindstrijd als grote favoriet. De nummer één van de plaatsingslijst grossierde dit jaar in prijzen. Een tweede wereldtitel moet de kroon op het beste seizoen uit zijn loopbaan worden.

Van Barneveld is slechts als twaalfde geplaatst in Alexandra Palace, de enige echte darttempel van Londen. De wereldkampioen van 2007 in de PDC maakte in de vorige ronden wel indruk met overwinningen op Adrian Lewis en zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor.

Van Barneveld ziet kansen op een stunt als vorig jaar, toen hij Van Gerwen uitschakelde op het WK. ,,Als je goed je hoofd erbij houdt, wat ik vorig jaar deed, dan krijg je kansen tegen Michael. En die moeten er dan in'', weet hij.

Van Gerwen of Van Barneveld stuiten in de finale op regerend wereldkampioen Gary Anderson of Peter Wright, allebei afkomstig uit Schotland.