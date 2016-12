Pechstein voor 21e keer naar EK allround

INZELL - De Duitse schaatsster Claudia Pechstein doet volgende week in Thialf voor de 21e keer mee aan de Europese kampioenschappen allround. De 44-jarige Pechstein toonde tijdens de nationale kwalificatiewedstrijden in Inzell aan dat ze nog steeds de beste allroundster van Duitsland is. De drievoudig Europees en vijfvoudig olympisch kampioene won zowel de 1500 meter als de 3000 meter, in aardige tijden van 1.58,02 en 4.05,93.

Door ANP - 30-12-2016, 21:24 (Update 30-12-2016, 21:24)

,,Om twee maanden voor mijn 45e verjaardag het jaar af te sluiten met deze tijden, geeft me op veertien maanden van de Olympische Spelen een goed gevoel'', zei Pechstein, die begin jaren negentig debuteerde op de EK allround. Ze won het toernooi in 1998, 2006 en 2009. Volgende week in Heerenveen is de veterane er opnieuw bij. Pechstein blijft stug doorschaatsen, ondanks een slepend juridisch gevecht met de internationale unie ISU over een dopingschorsing.