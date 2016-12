Bergsma: deze titel is heel welkom

ANP Bergsma: deze titel is heel welkom

HEERENVEEN - Het geloof in zichzelf heeft Jorrit Bergsma naar eigen zeggen altijd weten te behouden. Maar na het verlies vorig seizoen van de mondiale en nationale titel op 'zijn' 10.000 meter sloeg de twijfel in de buitenwereld toe. Was de olympisch kampioen nog wel in staat om de ijzersterke Sven Kramer op de lange afstanden te verslaan?

Door ANP - 30-12-2016, 20:36 (Update 30-12-2016, 20:36)

Vrijdag in het sfeervolle Thialf kwam het toch wel verrassende antwoord. Met een prima race op de 10 kilometer heroverde Bergsma (12.52,34) de Nederlandse titel op Kramer (12.53,59). ,,Deze overwinning is heel welkom'', bekende de bescheiden Fries. Nu de wereldtitel nog, in februari in Zuid-Korea.

,,Als ik goed ben, kan Sven mij op de 10.000 meter niet aan. Dat vindt mijn coach Jillert Anema ook'', sprak Bergsma met een glimlach. ,,Vorig jaar heb ik op beslissende momenten echter een paar flutraces gereden. Mede daardoor kon ik mijn wereldtitel niet verdedigen. Dat was een behoorlijke tik.''