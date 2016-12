Bergsma is Kramer te snel af

ANP Bergsma is Kramer te snel af

HEERENVEEN - Schaatser Jorrit Bergsma heeft vrijdag bij de NK afstanden in Heerenveen zijn grote rivaal Sven Kramer dit seizoen eindelijk weer eens verslagen. Na vijf opeenvolgende 'nederlagen' tegen zijn Friese provinciegenoot stelde de stayer van Team Clafis op de 10.000 meter in grootse stijl de overwinning veilig.

Door ANP - 30-12-2016, 18:10 (Update 30-12-2016, 18:23)

De olympisch kampioen op deze afstand eindigde in de vijfde rit in een tijd van 12.52,34. Kramer was als titelverdediger in de race ervoor blijven steken op 12.53,59. Die tijd was nog wel goed voor zilver en een ticket op dit onderdeel bij de WK afstanden in februari in Zuid-Korea. Het brons was voor Bob de Vries (13.01,93).

Kramer veroverde eerder in Thialf de titel op de 5000 en 1500 meter. Hij verzekerde zich daardoor bij de NK afstanden eveneens van deelname aan de EK allround, volgend weekeinde in Thialf. Ook Jan Blokhuijsen en Douwe de Vries kwalificeerden zich voor dat toernooi. Bergsma pakte woensdag op de 5000 meter, met Douwe de Vries, ook al een WK-ticket.

Kramer in vierde rit

Kramer moest vrijdag, evenals op de 5000 meter, een tijd neerzetten voor de concurrentie. Dat deed hij in de vierde rit, meteen na de dweilpauze, geheel op eigen kracht. Tegenstander Jos de Vos reed al snel op grote achterstand en kon in de eindfase nog net voorkomen dat zijn tegenstander hem zou inhalen.

De tijd van Kramer leek voor Bergsma te hoog gegrepen, maar na een langdurige achterstand van circa 2 seconden liep hij vanaf 6000 meter langzaam in. Op 8800 meter had Bergsma de tussentijd van de zesvoudige kampioen te pakken, waarna hij overtuigend zijn derde Nederlandse titel op deze afstand veiligstelde.