ANP Wright naar halve finales WK darts

LONDEN - De Schotse darter Peter Wright heeft zich ten koste van James Wade geplaatst voor de halve finales van het WK. Wright won vrijdagmiddag de kwartfinale in Londen met 5-3.

Door ANP - 30-12-2016, 16:17 (Update 30-12-2016, 16:17)

De als zesde geplaatste Wade nam nog wel een voorsprong van 2-1, nadat de Engelsman de derde set had binnengehaald met een finish van 155. De drie daaropvolgende sets waren echter een prooi voor de als derde geplaatste Schot. Wade pakte nog wel de zevende set, maar de achtste won Wright met 3-1, waardoor hij doordrong tot de halve finales.

Wright treft zondag in de halve finale de winnaar van de andere kwartfinale van vrijdagmiddag, tussen wereldkampioen Gary Anderson en Dave Chisnall. De Nederlandse kwartfinalisten komen vrijdagavond in actie. Favoriet Michael van Gerwen speelt tegen Daryl Gurney, terwijl Raymond van Barneveld uitkomt tegen zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor. De winnaars van deze kwartfinales treffen elkaar zondag in de halve finale.

De eindstrijd van het WK vindt maandagavond plaats.