Veldrijder Van der Poel onderuit in Azencross

LOENHOUT - Veldrijder Mathieu van der Poel is donderdag hard onderuitgegaan in de Azencross in Loenhout. De Nederlander viel op zijn rechterschouder nadat hij in de voorlaatste ronde over een heuvel kwam. Van der Poel, op jacht naar een goede klassering, bleef roerloos liggen. Hij werd met een brancard van de weg gehaald. De ernst van de blessure is nog niet bekend.

Door ANP - 29-12-2016, 16:13 (Update 29-12-2016, 16:13)

Van der Poel steekt dit seizoen in goede vorm. Samen met de Belgische wereldkampioen Wout van Aert vecht hij iedere keer een verbeten strijd uit. Beiden wonnen tot nu toe drie wedstrijden om de wereldbeker.