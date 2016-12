Bolt en Biles volgens sportpers de besten

LAUSANNE - Usain Bolt en Simone Biles zijn volgens sportjournalisten, verenigd in de Internationale Sportpersvereniging AIPS, de beste sporters van 2016. Dat bleek uit een poll waar 382 sportjournalisten uit 110 verschillende landen aan meededen.

Door ANP - 29-12-2016, 14:03 (Update 29-12-2016, 15:30)

Voor Bolt, die bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de 100 meter, 200 meter en 4x100 meter won, is het de zesde keer dat hij de prijs krijgt. De negentienjarige Amerikaanse turnster Simone Biles won liefst vier keer goud in Rio. Vorig jaar ging de prijs voor beste sportvrouw nog naar de Nederlandse Dafne Schippers.

Leicester City werd gekozen tot beste sportploeg van het jaar.

