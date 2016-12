Van de Pas kan Anderson niet stoppen

ANP Van de Pas kan Anderson niet stoppen

LONDEN - Darter Gary Anderson heeft als eerste de kwartfinale van het WK bereikt. De regerend wereldkampioen van 2015 en 2016 liet na een wisselvallig jaar zien op tijd bij de les te zijn om zijn titel te verdedigen. De 23-jarige Nederlander Benito van de Pas weerde zich kranig, maar verloor na zes sets: 4-2 (3-2 3-2 3-1 2-3 0-3 3-1).

Door ANP - 28-12-2016, 22:29 (Update 28-12-2016, 22:29)

Van de Pas liet zich zeker van zijn beste kant zien, maar 'The Flying Scotsman' maakte in het Londense Alexandra Palace vooral in het begin geen fouten. De Schot begon met 180 en hield dat gedurende de partij heel lang vol. Vooral de 'finishes' van de 46-jarige wereldkampioen waren een klasse apart. Pas bij z'n tiende pijl voor een dubbel miste hij voor het eerst.

In de vierde set kreeg Anderson z'n eerste pijl op voor de zege en plots miste hij. 'Big Ben' greep het kansje, pakte de vierde set en stoomde zelfs door in de vijfde set. Anderson mocht beginnen in de zesde set en maakte daarin geen fout.